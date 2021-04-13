Элиста, , 09:42 — REGNUM В Калмыкии с начала 2021 года произошло 134 пожара. Ущерб, который они нанесли, составил 216 тыс. рублей. Такую статистику ИА REGNUM привели в региональном управлении МЧС России.

С начала года один человек погиб, спасти удалось девятерых, трое получили травмы. Специалисты отмечают, что большая часть возгораний приходится на жилой сектор. Так, зарегистрировано уже 42 пожара. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года произошло 30 пожаров.

В 2020 году за аналогичный период был зарегистрирован 271 пожар. Возгорания нанесли ущерб в размере 106 тыс. рублей. Три человека погибли, восемь — спасены, пятеро — пострадали.