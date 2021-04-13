Улан-Удэ, , 09:41 — REGNUM Доходы главы Бурятии Алексея Цыденова в 2020 году составили 5145,3 тыс. рублей. Об этом говорится в декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таким образом, за год руководитель региона стал зарабатывать более чем на полмиллиона меньше. Так, в 2019 году его доходы достигали почти 5,7 млн рублей. Супруга Алексея Цыденова задекларировала лишь 6,5 тыс. доходов в 2020 году.

У семьи остались в собственности дом площадью 338 кв. метров на земельном участке в 7,5 соток, а также квартира в 121,6 квадрат. Автомобиля ни у самого главы региона, ни у его супруги нет.

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