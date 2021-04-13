Краснодар, , 09:40 — REGNUM Около полумиллиона туристов ожидается на курортах Краснодарского края в майские праздники, в регионе готовы принять тех туристов, кто ранее планировал отдых в Турции. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя вводимые ограничения на регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня.

«На Кубани мы наблюдаем постепенное снижение заболеваемости коронавирусом, и рассчитываем, что эта тенденция сохранится. Сейчас все наши курортные территории готовятся к высокому сезону. В этом году он стартует уже 1 мая. Мы готовы принимать гостей со всей страны, в том числе тех, кто планировал отдых в Турции. В майские праздники ожидаем около полумиллиона туристов», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации края.

В регионе по-прежнему действуют антиковидные требования, в том числе со стороны мест размещения, магазинов, объектов общественного питания.

«Прошлый сезон мы провели в пандемии, наши отели и гостиницы, в целом предприятия санаторно-курортной отрасли научились работать в таких условиях. Этот сезон будем также организовывать с учетом эпидобстановки», — сказал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Краснодарский край посетили около 12 млн гостей, что на на 5 млн туристов меньше, чем в 2019 году.