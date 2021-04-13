Москва, 13 апреля, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Центральный банк России допустил к работе по новым правилам 1377 ранее действующих и 13 новых ломбардов для предоставления гражданам услуг без ограничений, сообщается на сайте регулятора.

Жан Беро. Ломбард

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Ранее ЦБ РФ вел реестр ломбардов на основании данных ЕГРЮЛ. Теперь сведения о ломбардах включаются в реестр только после проверки Банком России на соответствие юрлиц установленным законом требованиям.

Новые правила допуска ломбардов на финансовый рынок введена с 11 января 2021 года и направлены на повышение защиты интересов граждан и пресечение мошенничеств. Всего в России в госреестр включены сведения о 3038 ломбардах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года в Российской Федерации вступили в силу новые ограничения для микрофинансовых организаций.

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