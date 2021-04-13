Калуга, , 11:02 — REGNUM В медицинских организациях Калужской области по состоянию на 31 марта на диспансерном учете с диагнозом «наркомания» состояли 1260 человек, в том числе девять несовершеннолетних, сообщает 13 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

За последние пять лет показатель распространенности наркомании в области снизился на 14,8% и составил 124,5 на 100 тысяч населения. Это на 25−30% ниже, чем по стране и ЦФО соответственно. В рамках проекта новой государственной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области» власти региона намерены значительно сократить на территории области масштабы немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. В частности, программой предусмотрены мероприятия по тестированию обучающихся в образовательных учреждениях и профосмотры, закупка лекарственных препаратов для лечения больных наркоманией, а также изготовление информационных буклетов и памяток.

Из бюджета области на реализацию новой антинаркотической программы планируется выделить более 10 млн рублей. Реализацию данной программы предлагается осуществить в 2021 — 2026 годах.

Читайте ранее в этом сюжете: Школы будут проводить психологическое тестирование на наркотики