Александр Белов, 13 апреля 2021, 10:46 — REGNUM Тринадцать лет назад лидеры стран НАТО на саммите в Бухаресте решили, что Украина и Грузия в какой-то момент должны будут стать членами альянса. Тогда альянс впервые официально признал перспективы членства этих двух постсоветских стран, которые продемонстрировали свою готовность взять на себя обязательства союзников по НАТО. Саммит в Бухаресте, несомненно, был историческим событием, однако союзники так и не предоставили Киеву и Тбилиси планы действий по членству, с помощью которых ранее НАТО включило в свой состав целый ряд стран Центральной и Восточной Европы, пишет вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в статье, вышедшей 12 апреля в Foreign Policy.
Планы действий по членству в НАТО представляют собой обязательство стремящихся присоединиться стран провести всеобъемлющие реформы. Они также предполагают гарантии, что в случае фактического выполнения этих реформ двери для такого государства будут фактически открыты. Из-за опасений того, что подобные шаги могут привести к ухудшению отношений с Москвой, а также к дестабилизации региона, союзники не стали формировать официальный путь обретения Украиной и Грузией членства в Бухаресте. Во время этих горячих дискуссий президент России Владимир Путин впервые открыто поставил под сомнение украинскую государственность — предзнаменование, которое союзники недооценили. Спустя несколько месяцев Москва «начала» войну в Грузии, на Украине же этот сценарий «повторился» в 2014 году.
Аналитики не раз обращалась к вопросу о том, что могло бы случиться, если бы в Бухаресте союзники по НАТО пошли другим путем, однако за прошедшие годы геополитическая реальность изменилась. Перспектива постзападного глобального порядка недавно стала предметом международных дебатов. Кроме того, в мире стали набирать силу глобальные игроки с разными ценностями. На постсоветском пространстве во всех сферах усилилась борьба между двумя системами ценностей — демократической и автократической. Исход этого противостояния определит международную безопасность.
В настоящее время Россия наращивает свое военное присутствие вблизи украинской границы в таких масштабах, которые заставили Киев и международных наблюдателей рассмотреть возможность нового наступления России. Ключевые правительства сделали решительные заявления в поддержку Украины, призывая Кремль прекратить агрессию. Но заявлений недостаточно. Украина нуждается в решительных действиях со стороны государств, приверженных демократическим принципам и порядку, основанному на правилах.
Скоординированные усилия демократий могут быть для них единственным способом одержать верх над агрессивной политикой.
Чтобы избежать ошибок прошлого, НАТО следует изменить свой геополитический подход. Альянс должен формировать свою российскую стратегию не в отношении Украины и Грузии, а вместе с ними. Точно так же Киев должен быть за столом переговоров, когда НАТО обновит свое видение евроатлантического сотрудничества на следующее десятилетие. Ускорение интеграции Украины в альянс должно быть одним из ключевых элементов этой обновленной стратегии, которая ускорит победу западной демократической системы на постсоветском пространстве.
Нынешний подход НАТО к Украине, основанный на более глубокой интеграции в обмен на дальнейшие реформы, недостаточен и игнорирует гравитационную силу Кремля. Как члены НАТО видят будущее своих восточных соседей — важный вопрос, и уже ощущаются проволочки альянса. У Москвы есть собственный геополитический генеральный план для региона и за его пределами, и она систематически его реализует с 1991 года.
Со своей стороны, Киев не сомневается в своем будущем. В 2008 году лидеры НАТО не решались согласиться с планом действий по членству отчасти потому, что граждане Украины неоднозначно отнеслись к такому шагу. В то время предрассудки относительно НАТО, питаемые «советским режимом» и культивируемые Россией, были повсеместными. Но агрессия Москвы в последующие годы заставила граждан Украины переосмыслить принципы коллективной безопасности. Сегодня большинство жителей страны «поддерживают» интеграцию в НАТО, а власть «реализует волю народа».
Более того, с 2008 года Украина стала «необратимо демократической» и провела реформы в стратегических сферах. Страна «создала сильные антикоррупционные институты», сделала свой энергетический рынок совместимым с Европейским союзом, запустила прозрачную систему государственных закупок и среди прочего провела военные, полицейские, медицинские и образовательные реформы. Партнёры Киева признали прогресс, в том числе НАТО. Эти демократические изменения больше всего раздражают Кремль. Россия не боится общей границы с НАТО, но боится общей границы с демократией — реальной угрозой своему «авторитарному и клептократическому режиму».
Граждане Украины могут оказаться разочарованы нерешительностью НАТО, особенно перед лицом своей решимости. В конце концов, евроатлантическая интеграция — это не награда за правильные реформы. Это единственный способ для Украины добиться успеха как государства, которое может защитить своих граждан и свою территорию. На Украине не питают иллюзий, что за них будет бороться кто-то другой. В то же время четкий путь к членству в НАТО станет ключевым фактором преобразования постсоветского пространства в безопасное, демократическое.
В свете институциональной и политической трансформации Украины лидерам НАТО пора начать консультации по формированию пути к членству страны в НАТО, как они обещали в 2008 году.
С момента основания НАТО более 70 лет назад мир радикально изменился, возникли новые угрозы. Но главный рубеж, который защищает альянс, — демократия — остался без изменений, и именно она объединяет Украину и НАТО. Начало переговоров о предоставлении Украине плана действий по членству укрепит ее.