13 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

В свете институциональной и политической трансформации Украины лидерам НАТО пора начать консультации по формированию пути к членству страны в НАТО, как они обещали в 2008 году.

Александр Белов, , 10:46 — REGNUM Тринадцать лет назад лидеры стран НАТО на саммите в Бухаресте решили, что Украина и Грузия в какой-то момент должны будут стать членами альянса. Тогда альянс впервые официально признал перспективы членства этих двух постсоветских стран, которые продемонстрировали свою готовность взять на себя обязательства союзников по НАТО. Саммит в Бухаресте, несомненно, был историческим событием, однако союзники так и не предоставили Киеву и Тбилиси планы действий по членству, с помощью которых ранее НАТО включило в свой состав целый ряд стран Центральной и Восточной Европы, пишет вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в статье, вышедшей 12 апреля в Foreign Policy.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Планы действий по членству в НАТО представляют собой обязательство стремящихся присоединиться стран провести всеобъемлющие реформы. Они также предполагают гарантии, что в случае фактического выполнения этих реформ двери для такого государства будут фактически открыты. Из-за опасений того, что подобные шаги могут привести к ухудшению отношений с Москвой, а также к дестабилизации региона, союзники не стали формировать официальный путь обретения Украиной и Грузией членства в Бухаресте. Во время этих горячих дискуссий президент России Владимир Путин впервые открыто поставил под сомнение украинскую государственность — предзнаменование, которое союзники недооценили. Спустя несколько месяцев Москва «начала» войну в Грузии, на Украине же этот сценарий «повторился» в 2014 году.

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Аналитики не раз обращалась к вопросу о том, что могло бы случиться, если бы в Бухаресте союзники по НАТО пошли другим путем, однако за прошедшие годы геополитическая реальность изменилась. Перспектива постзападного глобального порядка недавно стала предметом международных дебатов. Кроме того, в мире стали набирать силу глобальные игроки с разными ценностями. На постсоветском пространстве во всех сферах усилилась борьба между двумя системами ценностей — демократической и автократической. Исход этого противостояния определит международную безопасность.

В настоящее время Россия наращивает свое военное присутствие вблизи украинской границы в таких масштабах, которые заставили Киев и международных наблюдателей рассмотреть возможность нового наступления России. Ключевые правительства сделали решительные заявления в поддержку Украины, призывая Кремль прекратить агрессию. Но заявлений недостаточно. Украина нуждается в решительных действиях со стороны государств, приверженных демократическим принципам и порядку, основанному на правилах.

Скоординированные усилия демократий могут быть для них единственным способом одержать верх над агрессивной политикой.

«Как заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции я приветствую инициативу президента США Джо Байдена по проведению Саммита демократий, а также его приверженность восстановлению и укреплению трансатлантического сотрудничества. Настал момент, когда демократии могут определять траекторию будущего, как это было на саммите в Бухаресте в 2008 году», — подчеркнула Стефанишина.

Чтобы избежать ошибок прошлого, НАТО следует изменить свой геополитический подход. Альянс должен формировать свою российскую стратегию не в отношении Украины и Грузии, а вместе с ними. Точно так же Киев должен быть за столом переговоров, когда НАТО обновит свое видение евроатлантического сотрудничества на следующее десятилетие. Ускорение интеграции Украины в альянс должно быть одним из ключевых элементов этой обновленной стратегии, которая ускорит победу западной демократической системы на постсоветском пространстве.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Украине President.gov.ua

Нынешний подход НАТО к Украине, основанный на более глубокой интеграции в обмен на дальнейшие реформы, недостаточен и игнорирует гравитационную силу Кремля. Как члены НАТО видят будущее своих восточных соседей — важный вопрос, и уже ощущаются проволочки альянса. У Москвы есть собственный геополитический генеральный план для региона и за его пределами, и она систематически его реализует с 1991 года.

Со своей стороны, Киев не сомневается в своем будущем. В 2008 году лидеры НАТО не решались согласиться с планом действий по членству отчасти потому, что граждане Украины неоднозначно отнеслись к такому шагу. В то время предрассудки относительно НАТО, питаемые «советским режимом» и культивируемые Россией, были повсеместными. Но агрессия Москвы в последующие годы заставила граждан Украины переосмыслить принципы коллективной безопасности. Сегодня большинство жителей страны «поддерживают» интеграцию в НАТО, а власть «реализует волю народа».

Более того, с 2008 года Украина стала «необратимо демократической» и провела реформы в стратегических сферах. Страна «создала сильные антикоррупционные институты», сделала свой энергетический рынок совместимым с Европейским союзом, запустила прозрачную систему государственных закупок и среди прочего провела военные, полицейские, медицинские и образовательные реформы. Партнёры Киева признали прогресс, в том числе НАТО. Эти демократические изменения больше всего раздражают Кремль. Россия не боится общей границы с НАТО, но боится общей границы с демократией — реальной угрозой своему «авторитарному и клептократическому режиму».

Граждане Украины могут оказаться разочарованы нерешительностью НАТО, особенно перед лицом своей решимости. В конце концов, евроатлантическая интеграция — это не награда за правильные реформы. Это единственный способ для Украины добиться успеха как государства, которое может защитить своих граждан и свою территорию. На Украине не питают иллюзий, что за них будет бороться кто-то другой. В то же время четкий путь к членству в НАТО станет ключевым фактором преобразования постсоветского пространства в безопасное, демократическое.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

В свете институциональной и политической трансформации Украины лидерам НАТО пора начать консультации по формированию пути к членству страны в НАТО, как они обещали в 2008 году.

«Наша общая цель — противостоять нашим оппонентам в регионе: авторитаризму и агрессии. Нет лучшего места для начала, чем поддержать усилия Украины по укреплению восточного фланга НАТО посредством развития процесса предоставления ей дорожной карты к членству. Если НАТО не хочет уступать свою игру на шахматной доске России, альянс должен действовать. Москва ведь не станет пропускать своего хода», — заявил украинский чиновник.

С момента основания НАТО более 70 лет назад мир радикально изменился, возникли новые угрозы. Но главный рубеж, который защищает альянс, — демократия — остался без изменений, и именно она объединяет Украину и НАТО. Начало переговоров о предоставлении Украине плана действий по членству укрепит ее.

«Мы должны быть настроены решительно и стремиться к тому, чтобы ЕС действительно мог сказать, что он процветает и стремится к миру, что он целостен и свободен. Как показали последние 13 лет, геополитика не терпит вакуума идей и решений. Если мы их не предложим, то предложат наши оппоненты», — заключила она.