Канберра, 13 апреля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. На территории Австралии был зафиксирован второй случай возникновения тромбоза после использования вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом 13 апреля сообщает телеканал ABC.

Rwendland Вакцина от коронавируса Oxford-AstraZeneca

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Уточняется, что тромбоз после сделанной прививки от нового заболевания возник у женщины старше 40 лет, которая на данный момент пребывает в стабильном состоянии на госпитализации.

Также указывается, выявленный в Австралии случай тромбоза является схожим с аналогичными случаями после использования препарата AstraZeneca в Европе и Великобритании. В то же время медики признают, что данный препарат может быть связан с образованием тромбов, однако уточняют, что риск появления тромбоза является, по их мнению, крайне редким.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийский регулятор порекомендовал жителям страны в возрасте до 50 лет прививаться от COVID-19 препаратом компании Pfizer, а не вакциной AstraZeneca.