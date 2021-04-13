Ташкент, , 09:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в 587 км к юго-западу от Ташкента, сообщили в узбекистанском центре сейсмологического мониторинга МЧС.

Подземные толчки зафиксированы 13 апреля в 9:28 (7:28 мск). Землетрясение произошло в 144 км к юго-востоку от узбекистанского Термеза на территории афганской провинции Саманган.

Жители Термеза ощутили подземные толчки силой два балла. По данным узбекистанского центра сейсмологического мониторинга, землетрясение произошло в нескольких километрах от афганского города Айбак.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 4,3 в 14 км к югу от Айбака.