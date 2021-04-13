Чебоксары, , 09:35 — REGNUM В Чувашии с учётом эпидемической обстановки принято решение провести шествие трудовых коллективов в онлайн-формате. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на планёрке в правительстве.

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Как и в прошлом году, первомайское шествие пройдёт не в очном, а дистанционном формате «с использованием фотографий и видеоматериалов». В связи с этим в министерстве культуры обратились к органам власти и муниципалитетам «с предложением проработать вопрос по своим профилям для участия в онлайн-мероприятиях».

Глава Чувашии Олег Николаев считает «полностью оправданным проведение мероприятий» на Первомай в дистанционном режиме, так как расслабляться в условиях пандемии преждевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 23 308 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечились 21 234 человека (91,1%), умерли 787 пациентов.