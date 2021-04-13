Москва, , 09:43 — REGNUM Телеканал CNN выдаёт украинские танки за российские в стремлении «доказать» якобы подготовку России к наступлению на Украину. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 13 апреля на своей странице в соцсети Facebook.

Захарова прикрепила к сообщению фрагмент из публикации CNN, в которой говорится о якобы подтягивающейся к украинской границе российской военной технике. На самом деле это «украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов», отметила она.

Представитель МИД добавила, что коллектив телеканала чересчур увлёкся идеологической борьбой «во имя торжества либерализма», и ему следует больше времени уделять профессии.

«Потому что это уже просто неприлично», — подчеркнула Захарова.

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