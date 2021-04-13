Вашингтон, , 09:41 — REGNUM В Брюсселе запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сказано в расписании встреч американского чиновника, опубликованного Госдепом США.

«14:00 (15:00 мск — ИА REGNUM) — госсекретарь встречается с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе», — сказано в расписании.

Отметим, что Кулеба также встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также примет участие в заседании комиссии Украина — НАТО. Главной темой встреч и обсуждений остаётся обострение в Донбассе.

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«Мы все должны понимать, что может настать фаза, когда выражения обеспокоенности будет недостаточно. Сейчас надо говорить о том, какой на практике может быть поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения», — сказал глава МИД Украины в эфире телеканала ICTV.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что решению конфликта в Донбассе якобы препятствует Россия, а Минский процесс является «театром абсурда».

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