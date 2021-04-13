Вашингтон, 13 апреля 2021, 09:41 — REGNUM В Брюсселе запланирована встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сказано в расписании встреч американского чиновника, опубликованного Госдепом США.
Отметим, что Кулеба также встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также примет участие в заседании комиссии Украина — НАТО. Главной темой встреч и обсуждений остаётся обострение в Донбассе.
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Напомним, ранее Кулеба заявил, что решению конфликта в Донбассе якобы препятствует Россия, а Минский процесс является «театром абсурда».
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