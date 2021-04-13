Владикавказ, , 09:34 — REGNUM Транскавказская магистраль закрыта из-за угрозы схода лавин и снегопадов. Движение автотранспорта остановлено с 00:30 13 апреля, сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.

«Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 00:30 13 апреля 2021 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Рекомендации о закрытии трассы, соединяющей Россию с Южной Осетией выдала противолавинная служба, так как безопасный проезд невозможно обеспечить из-за неблагоприятных погодных условий.

Между тем движение в направлении Закавказья по Военно-Грузинской дороге открыто 13 апреля для всех видов автотранспорта, отметили в МЧС.