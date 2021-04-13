Элиста, , 09:34 — REGNUM Ещё один летальных исход среди пациентов с COVID-19 зарегистрирован в Республике Калмыкия, сообщает региональный оперштаб 13 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 327 жителей Калмыкии.

Напомним, что в Республике Калмыкия, несмотря на некоторое снижение суточного прироста по коронавирусу, период действия ограничений продлён до 9 мая. При этом впервые за год возобновлена работа детских садов в очном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии скончался ещё один пациент с COVID-19