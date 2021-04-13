Москва, , 09:31 — REGNUM Британская компания Jaguar Land Rover представит на российском авторынке новый спорткар Jaguar F-Type в версии R-Dynamic Black. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Jaguar F-Type в версии R-Dynamic Black оснащён чёрными глянцевыми 20-дюймовыми колёсными дисками с пятью сдвоенными спицами. Кроме того, модель получила множество чёрных декоративных элементов Black Pack. При этом цветовая гамма кузова модели состоит из чёрного (Santorini Black), серого (Eiger Grey) и красного (Firenze Red) оттенков.

Внутри модели есть спортивные кожаные кресла, которые можно регулировать по 12 направлениям. Салон выполнен в трех вариантах отделки: Ebony со строчкой Light Oyster, а также Mars со строчкой Flame Red.

В России Jaguar F-Type R-Dynamic Black будет представлен в кузовах купе и кабриолет. Под капотом модели будет восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,0 л мощностью 450 л. с. Версия R-Dynamic будет идти с полным приводом. В качестве трансмиссии будет восьмиступенчатая коробка передач Quickshift с возможностью ручного управления посредством селектора передач SportShift или подрулевых лепестков.

С 0 до 100 км/ч новинка разгоняется за 4,6 с. При этом максимальная скорость модели составляет 285 км/ч.

Напомним, летом 2021 года в России появится серийная версия обновлённого кроссовера Jaguar E-Pace 2021 модельного года.

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