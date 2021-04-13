Омск, , 09:28 — REGNUM Приговор группе лиц, признанных виновными в незаконной банковской деятельности и мошенничестве, вынесен в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

Осуждены омский предприниматель Станислав Мацелевич и другие — всего девять человек. Они признаны виновными в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (ст. 173.1 УК РФ).

Установлено, что Мацелевич (юрист по образованию) с помощью помощника и юриста Евгения Лузинского, директора омского агентства недвижимости «Белый свет» Владислава Эйснера и ещё 12 человек (экспедиторов, бухгалтеров и других) в 2007—2014 годах в Омске и других регионах осуществляли незаконную банковскую деятельность. Для этого использовалось не менее 48 созданных ими фиктивных фирм.

Обналичивались денежные средства «клиентов», в том числе с использованием электронных ключей удалённого доступа. Для «прикрытия» составлялись фиктивные документы якобы об оплате поставленных товаров, оказанных услугах и выполненных работах.

За оказанные услуги удерживалась комиссия от 3,5 до 8% от суммы обналиченных денежных средств. По мнению следствия, обвиняемые получили доход в размере более 200 млн рублей.

Также подсудимые под видом кредитования юридических лиц похитили деньги, принадлежащие возглавляемому Мацелевичем ООО «Банк Сириус», — более 580 млн рублей. По мнению следствия, сумма похищенного составляла свыше 1 млрд рублей.

В ходе следствия было допрошено более 700 свидетелей, проживавших в разных регионах России. Проведено 58 выемок в кредитных учреждениях, восемь выемок в налоговых инспекциях, более 90 обысков, свыше ста различных судебных экспертиз и так далее. Материалы уголовного дела составили 485 томов.

Арестовано имущество обвиняемых и их родственников на общую сумму 237 млн рублей. Мацелевич был заключён под стражу. Трое обвиняемых, в том числе брат Мацелевича, скрылись от следствия и были объявлены в розыск. В отношении ещё троих обвиняемых уже вынесены обвинительные приговоры (материалы уголовного дела по ним были выделены в отдельное производство).

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13 апреля суд приговорил Мацелевича (по совокупности преступлений и ранее вынесенного ему приговора) к 9,5 года в колонии строгого режима. Другие соучастники (в зависимости от роли каждого) приговорены к срокам от двух до трёх лет лишения свободы. Трое будут отбывать наказание в местах лишения свободы, остальные — условно.

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