Владивосток, , 09:32 — REGNUM В больницы Приморья с начала клещевого сезона уже обратились 49 человек с жалобами на присасывание клеща, в том числе 15 детей. Случаи укусов зафиксированы во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Спасске-Дальнем и Партизанском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По информации Роспотребнадзора, из-за ранней активности клещей количество пострадавших от укусов увеличилось в сравнении с 2020 годом на 3,8%. За аналогичный период обратились 30 человек, в том числе 11 детей.

В этом году период активности клещей составит 215 дней, но весной они более агрессивные.

С начала сезона на экспресс исследование приморцы сдали 37 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита в них не обнаружен. В четырех клещах обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в девяти клещах — возбудители клещевого риккетсиоза, в одном клеще — возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека. За аналогичный период прошлого года были исследованы 13 клещей, в двух из них были обнаружены возбудители клещевого риккетсиоза.

Случаи заболевания среди жителей края пока не зарегистрированы. Специалисты уточнили, что в прошлом году в Приморье зафиксировано 220 случаев природно-очаговых заболеваний.

Профилактические прививки против клещевого энцефалита (вакцинация и ревакцинация) получили уже более 13 тыс. человек. За счёт средств краевого бюджета приобретено 1,5 тыс. доз противоклещевого иммуноглобулина.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2021 года сделали прививку от клещевого энцефалита более 794 тыс. человек. До конца года планируется привить более 2,1 млн человек.