Сеул, , 09:29 — REGNUM В первом квартале 2021 года экспорт автомобилей из Южной Кореи вырос на 16,9%, до 555 430 единиц. Об этом сообщает The Hankyoreh со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

По их словам, в стоимостном выражении экспорт вырос на 31,5%, до $11,9 млрд.

Экспорт экологически чистых автомобилей вырос до 92 тыс. единиц, что является самым высоким показателем с четвертого квартала 2019 года. Продажи «зеленых» авто на внутреннем рынке страны также выросли до 69 тыс. единиц.

Продажи автомобилей на рынке Южной Кореи выросли на 11,3%, до 432 349 единиц, а производство — на 12,2%, до 908 823 единиц.

По состоянию на конец первого квартала, на мировом рынке автомобилей Южная Корея заняла шестое место.