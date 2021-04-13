Тандынский район, Тува, , 09:25 — REGNUM В Тандинском районе Тувы перед судом предстанет житель села Дурген, которого обвиняют в содержании наркопритона и незаконном изготовлении наркотиков в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Обвиняемый имеет непогашенную судимость за незаконное культивирование наркосодержащих растений. По данным следствия, притон мужчина организовал на территории своего домовладения, в котором он сам и другие наркозависимые потребляли запрещённые вещества.

«В помещении он хранил химические вещества, посуду, приборы, с использованием которых изготавливал наркотические средства. После употребления наркотических средств убирался в помещении и скрывал следы их употребления», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.