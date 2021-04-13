Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM Здание администрации Екатеринбурга подвергнется реставрации. Соответствующий конкурс по поиску подрядчика размещён на портале госзакупок.

Сейчас чиновники ищут исполнителя на разработку научно-проектной и проектно-сметной документации для реставрации смежных зданиях по адресу Ленина, 24а и 8 Марта, 8б (объекты культурного наследия).

Срок исполнения заказа — до 22 ноября 2022 года. На все работы предусмотрено более 17 млн рублей. Финансироваться заказ будет из городского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэрия города отменила конкурс по восстановлению народного памятника, Краснознамённой группы с орденом Ленина. На работы по возвращению символа Победы, который установили в 1974 году на деньги ветеранов, «не нашли подрядчика». Памятник варварски снесли по заказу городских чиновников в 2013 году.

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