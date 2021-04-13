Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Участок Октябрьской набережной Санкт-Петербурга до сих пор закрыт из-за пожара, который произошел 12 апреля на территории фабрики «Невская мануфактура». Движение в этой части Невского района сильно затруднено.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина во время тушения пожара на «Невской мануфактуре»

Следите за развитием событий в трансляции: «В Петербурге горит здание «Невской мануфактуры» — все новости»

Согласно сервису «Яндекс. Карты», к 09:00 мск 13 апреля ситуация на дорогах города оценивается в 6 баллов. Однако наиболее сложная обстановка наблюдается в Невском районе. Из-за пожара на фабрике «Невская мануфактура», который до сих пор тушат, движение по Октябрьской набережной осуществляется до улицы Крыленко, весь полуторакилометровый участок набережной до Володарского моста полностью перекрыт.

Поэтому проспекты Дальневосточный и Большевиков, улицы Крыленко, Тельмана, Дыбенко и Народная окрасили в красный, а некоторые в бордовый цвета.