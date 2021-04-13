Абуджа, , 09:27 — REGNUM Группа неизвестных вооруженных людей в Нигерии похитила 15 пассажиров автобуса. Об этом 13 апреля сообщает газета Leadership.

Уточняется, что происшествие случилось в северном нигерийском штате Кацина, когда около 20 вооруженных людей напали на автобус, который двигался по маршруту Цакския — Уммадау в районе Сафана и на нем торговцы с рынка в городе Джибиа возвращались домой.

При этом представитель полиции страны Гамбо Иса подтвердил факт похищения людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее пяти человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков в штате Кадуна на северо-западе Нигерии