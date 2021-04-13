Элиста, , 09:23 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом — столько же, сколько и днём ранее. Об этом сообщает региональный оперштаб 13 апреля.

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Лечение в ковидных стационарах получают 228 пациентов с коронавирусом, десять из них находятся в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 597 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 20 225 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 406 пациентов.

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