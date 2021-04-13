Самара, , 09:26 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров дал старт строительству планетария в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Начало строительство планетария в Самаре Samregion.ru

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Сообщается, что 12 апреля 2021 года состоялась церемония закладки первого камня в основание планетария. Его проект был разработан за счет средств регионального бюджета, он уже прошел экспертизу. Возведение данного объекта планируется начать в 2021 году.

Отмечается, что после того, как правительство России примет решение о финансировании его строительства, этот объект будет включен в федеральную адресную инвестиционную программу.

«Если необходимо, будем выделять средства из регионального бюджета, привлекать средства спонсоров, но очень важна федеральная поддержка и федеральное финансирование этого проекта», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также сообщается, что в Самаре Дмитрий Азаров принял участие в церемонии закладки капсулы «Обращение к потомкам», вскрыть которую жители города смогут лишь 12 апреля 2061 года в день 100-летия полета в космос Ю.А. Гагарина.