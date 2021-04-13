Магас, , 09:22 — REGNUM В Ингушетии рабочий день с 13 апреля будет короче на один час. Распоряжение об этом подписал глава субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Документ принят в связи с наступлением священного для всех мусульман месяца Рамадан в целях создания благоприятных условий для соблюдения верующим поста. Напомним, в месяц Рамадан мусульмане должны придерживаться правила не есть и не пить в светлое время суток.

Разговляться можно лишь при наступлении темноты. Поэтому в распоряжении главы Ингушетии уточняется, что в течение месяца все продуктовые магазины должны работать до 23:00. Кроме того, им запрещено повышать цены на продукты питания.

Как сообщало ИА REGNUM, решение властей Ингушетии о сокращении рабочего времени на один час принималось и в прошлом году.

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