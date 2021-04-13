Петропавловск-Камчатский, , 09:22 — REGNUM На Камчатке провели необычную спасательную операцию — помощь МЧС потребовалась еноту по кличке Олег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ведомства.

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«Всякое было на нашей практике, но енотов мы ещё не спасали», — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Марков.

Местная жительница гуляла со своим енотом по Театральной площади в Петропавловске-Камчатском. Питомец вырвался с поводка и скрылся в щели между землей и лавкой сувениров. Спасатели приехали по вызову и вызволили енота с помощью специального охотничье приспособление для ловли животных — «палки-балбески». На проведение спасательной операции было потрачено около полутора часов.

Как сообщало ИА REGNUM, на побережье острова Кунашир 9 апреля выбросило малого полосатика — кит не справился со штормом. Но уже на следующий день тело кита исчезло с берега.