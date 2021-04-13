Москва, , 09:43 — REGNUM В 2014 году незаконные власти Украины бросили войска на подавление протестов в Донбассе, чтобы оправдать неконституционный захват власти. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник 13 апреля в комментарии РИА Новости.

Так, 13 апреля 2014 года на сайте президента Украины появился указ о начале так называемой «Антитеррористической операции» (АТО), подписанный бывшим спикером Верховной рады Александром Турчиновым.

«АТО — это было ни что иное как карательная операция с использованием армии, силовых структур, а также, созданных и легализованных бандформирований против граждан Украины, имевших иную точку зрения и не поддержавших госпереворот», — отметил Мирошник.

Представитель ЛНР добавил, что при помощи карателей Киев хотел «утопить в крови» антимайданный протест, избежать наказания за госпереворот и избавиться от несогласных.

Напомним, по данным ООН, за семь лет жертвами гражданской войны в Донбассе стали более 13 тыс. человек, из них не менее 3375 мирных жителей.

Власти Украины отрицают свою вину за развязывание войны, обвиняя Россию в некоем «вторжении» и «вооружённой агрессии». Никаких доказательств данной версии происходящего Киев предоставить не смог до сих пор.

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