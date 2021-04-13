Москва, , 09:21 — REGNUM Столбики термометров в Москве 13 апреля пересекут 20-градусную отметку, сообщает центр «Фобос».

«Инициатива в атмосфере останется за антициклоном, благодаря чему москвичей ждет погожий весенний денек с усилением прогрева воздуха, благодаря чему столбики термометров пересекут 20-градусную отметку с претензией на температурный рекорд дня», — рассказали в центре.

В столице ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 23 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 24 градусов. Скорость ветра не превысит девяти метров в секунду.

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