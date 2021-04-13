Москва, , 09:18 — REGNUM В Москве построят первый дом по программе реновации с применением технологии информационного моделирования (ТИМ). Это будет пилотный проект, сообщили в Стройкомплексе.

Жилой дом с использованием ТИМ-технологий на 110 квартир, состоящий из четырёх секций, постоят в столице на улице Судостроительная.

Дом по реновации с использованием информационного моделирования планируется сдать в эксплуатацию в начале 2023 года.

Справка ИА REGNUM:

Технология информационного моделирования — создание информационной модели объекта со всеми архитектурно-конструкторскими, технологическими, электротехническими и другими решениями. Изменение одного параметра в такой модели ведет к автоматическому изменению зависимых величин.

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