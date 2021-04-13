Тегеран, , 09:18 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф поблагодарил Россию за осуждение диверсии в Натанзе. Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства заявил 13 апреля на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Зариф отметил, что Тегеран готов продолжить близкое сотрудничество с Россией, в том числе в борьбе с терроризмом и в рамках укрепления ядерной сделки.

Иранский министр добавил, что за последние восемь лет двусторонние отношения значительно продвинулись вперед благодаря позиции лидеров России и Ирана Владимира Путина и Али Хаменеи.

Напомним, 12 апреля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что инцидент в Натанзе заслуживает осуждения, если подтвердится информация о злонамеренных действиях.

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