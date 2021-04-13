Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост министра армии (сухопутных войск) страны Кристин Уормут. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

Также уточняется, что Уормут занимала должность заместителя министра обороны по политическим вопросам при администрации американского президента Барака Обамы, а также была в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Кроме того, до этих должностей она была экспертом Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля стало известно, что обязанности министра иностранных дел Чехии временно поручено исполнять главе МВД республики Яну Гамачеку.