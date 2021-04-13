Саратов, , 09:47 — REGNUM В Саратовской области за сутки носителями коронавируса стали 139 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился, по информации на 13 апреля, у 56 699 жителей области. Днем ранее заболели 142 человека. Выздоровели за все время 51 328 пациентов, за сутки — 142 человека. Скончались 876 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Снова в областном центре зарегистрировано наибольшее число заражений — 79 случаев, в Энгельсском районе — 13, остальные — в других муниципалитетах региона. Из числа новых инфицированных пневмония выявлена у 40 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, для работающего пожилого населения и жителей с хроническими заболеваниями в Саратовской области до 26 апреля продлили режим самоизоляции.

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