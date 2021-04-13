Анкара, , 09:30 — REGNUM Десять отставных турецких адмиралов, ранее задержанных за защиту конвенции Монтрё, освобождены решением суда Анкары под подписку о невыезде. Об этом сообщает 13 апреля телеканал NTV.

Генеральная прокуратура Турции проводила расследование против 104 отставных адмиралов, выпустивших «Декларацию Монтрё». В отношении 14 из них полицейские процедуры были завершены, причём десятерых поместили под стражу.

Для отставного контр-адмирала Эргуна Менги прокуратура требовала ареста за «совершение преступления против безопасности государства или конституционного строя». После допроса мировой судья освободил Менги при условии, что он не будет покидать пределов провинции.

Расследование против военных турецкая генпрокуратура начала 4 апреля. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал их поступок недопустимым.

Как сообщало ИА REGNUM, более ста военных ранее выпустили обращение, в котором призвали власти Турции не покидать конвенцию Монтре от 1936 года. Этот документ оговаривает возможность свободного прохода через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы для любых торговых судов как в мирное, так и в военное время. При этом режим прохода военных кораблей отличается для черноморских и нечерноморских государств.

Читайте также: Эрдоган осудил письмо военных о конвенции Монтрё