Москва, , 09:16 — REGNUM Процесс денонсации соглашения между РФ и Нидерландами об избежании двойного налогообложения еще не завершен, возможно его возобновление на новых условиях, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Убегая из-под российской юрисдикции, они (компании) брали на себя не только плюсы, но и риски такого решения. Вот, риски наступают», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, что «Яндекс, X5 Retail Group («Пятёрочка») и Veon («Билайн») могут оказаться под двойным налоговым ударом».

Правительство РФ одобрило расторжение налогового соглашения с Нидерландами, где все эти компании зарегистрированы, законопроект внесен в Госдуму.

«Процесс денонсации еще идет, и пока он не завершен, возможно возобновление соглашения на новых условиях, которые предлагает Россия», — отметил Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

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