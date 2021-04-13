Москва, , 09:14 — REGNUM Ослабленные пожилые лица в случае перенесённого COVID-19 зачастую уже не возвращаются к своему прежнему уровню здоровья. Об этом РИА Новости заявила главный внештатный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

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«Если пожилой человек перенес COVID не в тяжёлой форме, период восстановления достаточно длительный, он сомнительный по исходам, и, как правило, ослабленные пожилые пациенты, если они перенесли коронавирус, они не возвращаются к своему исходному доковидному состоянию здоровья. Если до этого человек мог сам ходить в магазин и многое делал до дому, то после коронавируса состояние здоровья значительно ухудшается», — сказала Рухинина.

По её словам, пожилые люди заражаются коронавирусом легко, саму болезнь переносят тяжело, а смертность среди лиц пожилого возраста — наиболее высокая.

Рухинина напомнила, что вакцинация «никак не ухудшает состояние здоровья, не вызывает обострения основных заболеваний, не влияет на прогрессирование старческой астении», а защищает человека от возможности заражения коронавирусом: «Поэтому мы просим, чтобы пожилые пациенты вакцинировались в первую очередь, чтобы защитить их здоровье и жизнь».