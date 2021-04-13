Екатеринбург, 13 апреля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге ребёнок 2015 года рождения выпал из окна шестого этажа. Об этом пишут СМИ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Окна

Как сообщает свердловское управление СКР, инцидент произошёл 12 апреля вечером. Взрослые находились на кухне. Мальчик упал с балкона, оперевшись перед этим на москитную сетку.

Он получил тяжёлые травмы и госпитализирован. Идёт доследственная проверка. Свою проверку проводит и полиция, сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых,