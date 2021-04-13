Владикавказ, , 09:12 — REGNUM В Северной Осетии мужчина захватил заложников в одном из магазинов республиканской столицы по улице Куйбышева. Инцидент произошел 12 апреля днем, заложников удалось освободить, по данному факту проводится расследование.

«В результате совместных действий органов правоохраны злоумышленник задержан и в настоящее время дает показания. Из заложников никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

К настоящему времени известно, что среди лиц, оказавшихся в руках заложников, были сотрудники магазина и посетители, в том числе двое несовершеннолетних.

Установлено, что задержанный — 54-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Его мотивы неизвестны. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Захват заложников». За это преступление ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.