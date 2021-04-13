Пекин, , 09:11 — REGNUM Компания Toyota выводит на китайский рынок новый кроссовер под названием Crown Kluge. Об этом сообщается на сайте издания AutoHome.

Официальная премьера новинки состоится на международной автомобильной выставке в Шанхае 19 апреля 2021 года.

Модель Crown Kluger будет собираться на совместном предприятии автогиганта FAW и Toyota в КНР. Кроме того, в Китае Toyota планирует начать производство автомобиля Highlander.

Toyota Crown Kluger будет иметь стильный аэродинамический обвес, иные бамперы и значок короны на решётке радиатора вместо фирменного знака компании Toyota.

В движение кроссовер будет приводить гибридный мотор на базе 2,5-литрового двигателя внутреннего сгорания и электромотора общей мощностью 192 л. с., который сочетается с вариатором и полным приводом.

Ранее подразделение Gazoo Racing (TGR) японской компании Toyota создало новое купе Toyota GR 86. В продаже на рынке Японии авто появится осенью нынешнего года. Внешне GR 86 выполнен в духе купе Subaru BRZ, представленного осенью 2020 года.

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