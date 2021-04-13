Москва, , 09:16 — REGNUM Гендиректор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что он верит в то, что американские астронавты посещали Луну. Он рассказал об этом 12 апреля вечером в эфире телепередачи «Вечерний Ургант».

«Конечно, были, да. На самом деле всегда возникает у всех вопрос: если американцы там были, то еще в конце 60-х годов, в начале космической эры, почему они до сих пор не там? А потом нашел ответ на вопрос, столкнувшись с нашими же проблемами <…> когда, перерыв появляется в программе, когда летали-летали, потом дорого, решили отказаться», — сказал он.

При этом глава Роскосмоса уточнил, что, если прерывать свои миссии и пилотируемые полеты, такие, как полеты на Луну, или на другие планеты, «дальше вы костей не соберете».

«Потому что уходят люди, которые были создателями технологий», — пояснил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве в День космонавтики состоялось торжественное открытие мемориальной доски космонавту Алексею Леонову — первому человеку, вышедшему в открытый космос.