Уфа, , 09:08 — REGNUM Аномально жаркая погода со средней температурой воздуха на 7−10°С выше нормы ожидается в Башкирии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что 14 апреля и 15 апреля в регионе ожидается погода без осадков. Столбик термометра ночью в горных районах может опуститься до — 3 °C, а днем воздух может прогреться до 21 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате таяния снега в Башкирии подтоплены десятки домов.