Сеул, , 09:09 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 37 785 человек. Об этом 13 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 13 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 1 195 342 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 2,3%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получил 924 027 человек, а препаратом Pfizer — 1271 315 человек.

Между тем вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки получили ещё 25 человек. В общей сложности вторую дозу вакцины данной компании получил 60 557 человек. А число получивших две дозы увеличилось до 331 872 человек.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на одного человека до 48 человек, однако причинно-следственная связь между вакциной и смертью не выявлена.