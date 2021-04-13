13 апреля 2021 | Время чтения 12 мин

В Алтайском крае, жители которого получают самые низкие в Сибири зарплаты, часть продуктов первой необходимости за последний год подорожала на 70%. Степень обнищания крестьян становится критической. Все больше людей стали питаться в долг. Многие не могут позволить себе есть даже яйца как отдельное блюдо. Вместо натуральных продуктов покупают заменители. Работы тоже нет. Одной из высокооплачиваемых является, к примеру, лепка пельменей: чтобы заработать четыре тысячи рублей, нужно слепить 100 кг.

Светлана Шаповалова, , 10:43 — REGNUM Известие о том, что магазины низких цен переживают небывалый подъём в Сибири, свидетельствует о таком же небывалом падении уровня доходов. Особенно это заметно в сельской глубинке. В Алтайском крае, к примеру, где открыты уже более 40 дискаунтеров крупнейшей в РФ сети «Светофор», крестьяне стараются экономить на всём.

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Стейк индейки на кости»

К примеру, в Топчихинском районе одним из самых популярных товаров сейчас является замороженный «стейк индейки на кости» по 208,90 рубля за килограмм. Хотя по факту это рубленая индюшачья голень, и при варке она убывает ровно на половину, говорят сельчане.

Стейк индейки на кости © ИА REGNUM

А местные продовольственные сети в кризисный 2020 год столкнулись с любопытной тенденцией: покупать товаров стали меньше, но выручка не упала. Как пояснил ИА REGNUM местный предприниматель Александр Разин, семье которого принадлежат два действующих магазина, «секрет» заключается в существенном подорожании товаров первой необходимости. По некоторым позициям цены за последний год увеличилась на 70%! (!) и продолжают расти еженедельно. Пропорционально дорожающей еде растёт количество земляков, которые её просят в долг.

«Цены растут, причём еженедельно»

«Да, выручка осталась прежней, но факт остается фактом: цены растут. В сравнении с 2020 г. подорожание прям конкретное. Цена масла подсолнечного рафинированного дезодорированного увеличилась на 70%. У нас на полке бутылка стояла по 65 руб. штука, сейчас — 111 рублей. А с 11 марта она уже 115 рублей стоит. Сайра консервированная торговой марки «Примрыбснаб» стала стоить на 38% дороже. Стоимость яиц (2-й сорт) выросла на 35%. Если в апреле 2020 года десяток стоил 67 рублей, то в нынешнем апреле — 91 рубль.

Алтайский край. Прайс сельского магазина © ИА REGNUM

Есть ещё поставщики, которые предлагают закупать только у них, но по моей продажной цене. Такие товары будут дороже ещё больше. Цена сахара-песка поднялась на 45% (килограмм стоил 44 рубля на полке в магазине, сейчас — 64 рубля). Хлеб подорожал от 4% (был 26 рублей булка — 27 руб.) до 14% (был 21 рубль — стал 24 рубля). А вот самый низкий сорт хлеба подпрыгнул намного больше. Молоко в пакете 850 г. самой низшей категории было 30 рублей — стало 36 рублей (подъем на 20%). Майонез «Праздничный» 150 мл был 24 рубля, сейчас — 29 рублей (подорожание на 20%).

На мясо птицы я пока не увидел существенного подъема, но мне говорят, что идёт очень большое подорожание. Так что цены растут, причём еженедельно, подъем составляет от одного рубля до двух рублей. На хлеб, молоко такого роста нет, а вот на другие продукты рост идет. В основном растут яйцо, рыба и подсолнечное масло. Поэтому ассортимент не снижаем, но закупать дорогих товаров стали меньше», — пояснил местный предприниматель Александр Разин.

Алтайский край. Прилавок в сельском магазине: десяток яиц — 89 рублей © ИА REGNUM

Еда в долг

Говорит, что в долг магазин старается не давать, но всегда находятся какие-то безвыходные ситуации, и людям идут на уступки.

«За что иногда сами потом расплачиваемся», — добавляет Александр Разин. Также он отметил, что просить товары в долг стали гораздо чаще.

Алтайский край. Прилавок в сельском магазине: булка хлеба — 20 рублей 90 копеек © ИА REGNUM

«Таких случаев сейчас стало намного больше. Даже под роспись многие стали лавировать, не выполнять свои обязательства. Хотя в долг даем без наценок и без накруток. В последнее время среди должников появилось много пенсионеров. Они обращаются за помощью за неделю до пенсии, просят продукты в долг, чтобы хоть чуть-чуть дотянуть», — информирует сельский предприниматель Александр Разин. Кстати, ещё недавно его семье принадлежала целая сеть магазинов для селян, но почти все их пришлось закрыть из-за нерентабельности.

Работа тайком

Жительнице села N. в Алтайском крае, чтобы прокормить четверых своих детей, приходится работать на нескольких работах. Вместе с социальными пособиями в месяц выходит порядка 35 тысяч рублей. Но и этих денег стало не хватать на пропитание, и если бы не натуральное хозяйство, прокормиться исключительно на магазинной еде семья не смогла бы.

Алтайский край. Прилавок в сельском магазине: мясные изделия и цены на них © ИА REGNUM

N. говорит, что даже пенсионеры, отработав по 28−30 лет, чтобы не голодать, готовы браться за любую работу или подработку. Также, по её словам, люди часто идут на хитрость: чтобы не лишиться детских пособий работают неофициально.

«Чтобы выживать, мне приходится работать на трёх работах: санитаркой в доме престарелых, таксистом, а также убираю в квартирах (в свободное время — если получается в мои выходные дни — клининговая компания нанимает меня для уборки квартир, домов, коттеджей).

Покупать продукты в магазине мы можем себе позволить, но для этого нужно подрабатывать каждый день. И мы всё равно стали больше экономить, больше выживать на своих продуктах.

Алтайский край. Прилавок в сельском магазине: каралька Краковской колбасы – 550 руб. © ИА REGNUM

Самые безденежные месяцы — январь и февраль. В совхозе — четырёхдневка. Нам в этом плане проще, так как есть свое яйцо, мясо, огород. Единственное, что мы в магазине покупаем, это крупы, масло. Масло очень сильно подорожало, бывает, что в магазине покупаем яйцо, потому что куры не круглый год несутся. Молоко у нас тоже домашнее.

Но жители нашего села едут, как правило, закупаться в «Светофоры». Там дешевле всего, только продукция некачественная. Бывает, что и нарвешься тоже — купишь молоко кислое», — поделилась своим опытом жительница Алтайского края N.

Алтайский край. Прилавок в сельском магазине: мясные и колбасные изделия © ИА REGNUM

Как и другие её знакомые, чтобы не потерять детские выплаты, она работает неофициально.

Неделю на картошке или макаронах

Анастасия N. проживает в райцентре Топчиха (Алтайский край). Говорит, что её дочь четырёх лет — без пяти минут инвалид, поэтому работать может только муж. Общий доход семьи вместе с подработками составляет примерно 15−17 тысяч рублей в месяц.

ИА REGNUM: Хотелось бы вашу экономику понять, что вы в магазине покупаете, что у вас свое, хватает ли зарплаты?

Алтайский край. Прилавок в сельском магазине © ИА REGNUM

Анастасия N: Зарплаты, естественно не хватает. У меня ребёнок совершенно не общается с людьми. По этой причине в садик мы не можем ходить, бабушек и дедушек у нас нет. Вынуждена сидеть с дочерью дома. Муж работает практически без выходных, берёт любую подработку, чтобы увеличить семейный бюджет хотя бы на 1000 руб. Итого в месяц у нас на троих выходит 15—17 тысяч рублей. От обычных продуктов уже приходится отказываться.

ИА REGNUM: Каких, например?

Анастасия N: К примеру, колбасу и сыр мы не можем себе позволить есть ежедневно — только если какой-то большой праздник или гости приехали. Поскольку сильно подорожали яйца, тоже не можем позволить себе их кушать как отдельное блюдо. Просто покупаем десяток, на тесто. А чтобы просто варить или жарить — уже роскошь.

Алтайский край. Прилавок в сельском магазине: ассортимент и стоимость подсолнечного масла © ИА REGNUM

Конфеты покупаем, граммо по 200 — каких-нибудь дешёвых ребёнку, А шоколадные — в принципе такие, как «Ласточка», «Буревестник», они за 300 рублей килограмм — нам не по карману. К чаю в основном выпекаем булочки, делаем какие-то сладкие штучки. Причём если раньше могли себе позволить купить тесто в магазине, то теперь делаем исключительно сами.

Опять же, если печём пироги из мяса, то это — ливер, печень какая-нибудь. То есть естественно заменяешь дорогие продукты более дешёвыми. В основном в магазин ходим такой, как «Светофор». Вместо сметаны уже берём тот же майонез или майонезный продукт — иной раз. И так во всём — заменяешь продукты нормальные на более дешёвые, ищешь их, разыскиваешь.

Алтайский край. Прилавок в сельском магазине: колбасы © ИА REGNUM

ИА REGNUM: А мясо есть в вашем в рационе?

Анастасия N: С мясом, конечно, туго. Если у меня родственники свинину берут у частника — ляжку или половину этой свиньи, то мы такого позволить себе не можем. Вынуждены брать курицу, делить её на несколько частей. Целиком курицу, как, допустим, до появления ребёнка, уже дорого стало.

Ребёнок тоже много вложений требует. Уже реально понимаю, что если я сегодня дочери сапоги куплю, то завтра мы не едим жареную картошку. Потому что ценник на детские товары тоже максимально вырос. Плюс долги или кредиты — сумма прежняя осталась, цены на все растут, а доходов не прибавлялось. Для нас уже 2−3 тысячи кредитных денег — тяжело. Если такую сумму отдать, то придется несколько дней жить на макаронах из «Магнита», которые по 13 рублей килограмм.

Алтайский край. Прилавок в сельском магазине: мясные изделия © ИА REGNUM

ИА REGNUM: А что касается хлеба?

Анастасия N: Хлеб тоже стал менее доступным. Теперь самый дешёвый стоит 25 руб. за булку, есть и по 33−35 рублей. И когда остается неделя до зарплаты — начинаем считать копейки. Потому что при любой экономии всё равно возникнут какие-то непредвиденные расходы. И бывает, что неделю ты просто сидишь на картошке.

У нас ещё и качество продуктов вызывает вопросы. Поэтому вместо того, чтобы купить масло по 500 руб., которое может быть и не масло вовсе, а спред (контроль за производителями отсутствует), я покупаю маргарин.

Алтайский край. Ценник в сельском магазине: майонез «Праздничный», 155 мл, по цене 29 руб. за пакетик © ИА REGNUM

Алтайский край. Ценник в сельском магазине: литр молока по цене 36 руб. © ИА REGNUM

Алтайский край. Ценник в сельском магазине: масло подсолнечное 828 г по цене 111 руб. за бутылку © ИА REGNUM

То же самое с молоком. Я беру его ребёнку исключительно у подруги, из-под коровы: два литра мне хватает дня на четыре. Развожу его водой, чтобы не было таким жирным. И вот уже из двух литров получилось четыре. Тоже разница есть! Два молочных пакета в магазине стоят те же деньги — но там его даже не разбавишь, она уже разбавлено.

ИА REGNUM: Что на огороде выращиваете?

Анастасия N: В основном, конечно, живём огородом. Это капуста, другие овощи. Если я раньше могла себе позволить перец и помидорку купить в магазине среди зимы на лагман, то в 2020 году я всё морозила: зелень, петрушка, укроп, лук зелёный, даже огурцы тёрла и замораживала, помидоры, морковку, свёклу.

Алтайский край. Ценник в сельском магазине: консервы «Сайра» по цене 134 руб. за банку © ИА REGNUM

Алтайский край. Ценник в сельском магазине: яйцо куриное, второй сорт десяток по цене 91 руб. © ИА REGNUM

Алтайский край. Ценник в сельском магазине: колбаса варёная, 380 г по цене 155 руб. © ИА REGNUM

Дело в том, что у нас нет погреба на улице, у нас — только подпол. Уже к новому году овощи начинают пропадать из-за тепла. Раньше я об этом не сильно волновалась, потому что всегда можно было сходить в магазин и купить одну морковку. А теперь я вынуждена это всё заготавливать, натирать большими количествами, чтобы, если зимой у меня в подполье что-то испортится, не ходить в магазин.

ИА REGNUM: Продукты в долг у вас часто берут?

Анастасия N: Такие случаи происходят часто, потому что у многих происходят непредвиденные ситуации. У нас, к примеру, — отопление потекло. Мы столько денег в ремонт вбухали, что теперь и за год не рассчитаешься. Работы нет, хотя некоторые работодатели пишут: «Приглашаем на высокооплачиваемую работу» — по факту никакой высокой оплаты нет.

Алтайский край. Ценник в сельском магазине: хлеб 0,5 кг по цене 30 рублей © ИА REGNUM

Цена белого сахара-песка на полке алтайского сельского магазина — 64 рубля за килограмм © ИА REGNUM

К примеру, женщина работает в колбасном цехе на пельменях. Платят там по 40 руб. за килограмм изделия из теста. А за котлеты — 15 рублей. Это нужно 100 кг пельменей слепить, чтобы заработать 4000 руб.

Пенсионеры очень часто на внуков тратятся. Если пенсия восемь тысяч, то три тысячи идут на коммунальные расходы. А если из остатка тысячу потратить на непредвиденные расходы внуков, то, естественно, делать нечего — нужно идти в магазин и просить в долг. Так делают если не все, то большинство.

Алтайский край. Полка сельского магазина, где килограмм сахара продают по 66 руб. © ИА REGNUM

ИА REGNUM: На что надеетесь?

Анастасия N: Жить стало тяжелее, даже президент России Владимир Путин вмешивался, возмущался ростом цен. Но по факту ничего не изменилось. Поставщикам компенсировали часть затрат, но цены-то не уменьшились! И так многие живут в деревнях. В основном это овощи с огорода.

Ну опять же — семена все покупные: пакетик лука-чернушки стоит 18 рублей. Мне, чтобы грядку посадить, нужно таких пакетиков рублей на 70 набрать. Если подумать сейчас о том, какие законы сейчас разрабатывают и принимают, то можно сказать, что завтра будет ещё хуже.

Алтайский край. Заброшенный сельский магазин в исчезающим селе Лаврентьевка © ИА REGNUM

Бедняков на Руси хватало с избытком во все времена. Только в Алтайском крае на этом фоне число миллиардеров выросло в разы! Как тут не вспомнить трогательный рассказ-фантазию Фёдора Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке»? То, о чем классик написал ещё в 18-м веке (при окружающем ребёнка изобилии умирает он от холода и голода в канун Рождества — за мусорным баком, а поутру его находит дворник) как никогда показательно и современно сейчас на Алтае, в 21-м веке. При изобилии продуктов на прилавках магазинов и супермаркетов люди голодают, просят еду в долг.

Сытый голодного не разумеет?

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