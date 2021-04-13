Киев, 13 апреля 2021, 09:05 — REGNUM Украинский суд разрешил выйти под залог военно-политическому эксперту Юрию Дудкину. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин 12 апреля в своём телеграм-канале.
Парламентарий выразил надежду, что таким же образом будут отменены незаконные решения властей Украины против председателя ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Напомним, ранее Дудкин был обвинён в государственной измене. Эксперт критиковал власть Украины в эфире оппозиционных телеканалов NewsOne, Zik и 112.ua, которые во внесудебном порядке были отключены от украинского эфира и продолжили своё вещание на видеосервисе YouTube.
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