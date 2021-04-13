Брюссель, , 09:03 — REGNUM Евросоюз призвал Киргизию усовершенствовать законодательство о выборах в связи с выявленными нарушениями. Это следует из заявления ЕС по итогам выборов в республике.

В заявлении отмечается, что независимые наблюдатели выявили подкуп избирателей, нарушение тайны голосования и правил проведения предвыборной агитации.

«Национальные власти должны устранить эти нарушения путем дальнейшего улучшения и строгого соблюдения законодательства о выборах в соответствии с международными стандартами», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в ЕС отметили положительные стороны прошедших выборов. В частности, выборы прошли на основе всеобщего участия и в условиях конкуренции.

Напомним, 11 апреля в Киргизии прошел референдум о внесении изменений в конституцию, а также выборы в местные представительные органы власти.

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