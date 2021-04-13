Варшава, , 09:02 — REGNUM Представители социологического центра IBRiS провели в Польше исследование, в рамках которого выяснили, какой процент населения планирует пройти вакцинацию от COVID-19. Результаты опроса опубликованы на портале Polskie Radio 24.

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Так, 60% респондентов выразили готовность вакцинироваться, в то время как заявили о том, что не планируют делать прививки от COVID-19 всего 20%. Остальные 20% еще не определились с окончательным решением. По сравнению с мартовским исследованием эти результаты показывают, что процент не планирующих привиться снизился на 2%.

Данный показатель существенного отличается от результатов аналогичных опросов, проведенных перед началом вакцинации, в декабре 2020 года. Тогда записаться на прививку планировали лишь 40% респондентов, в то время как почти половина заявили, что не будут вакцинироваться.

«Тенденция говорит о том, что за последние месяцы польское общество очень круто поменяло отношение к вакцинации. Изначально было большое недоверие. Никто не хотел быть в числе первых. Но потом все увидели, что это не так страшно — побочные эффекты редки. Способствует готовности к вакцинации и продолжающиеся летальные исходы из-за коронавируса — люди видят, сколько беды приносит пандемия и решаются вакцинироваться, чтобы перестраховаться», — прокомментировал журналистам данные результаты министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

Опрос был проведен 9−10 апреля. В нем приняло участие 1 080 взрослых жителей Польши. К настоящему моменту в Польше сделано 7 687 617 прививок от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется достичь количества сделанных в республике прививок в 20 миллионов. Польские власти планируют вакцинировать всех желающих до конца августа текущего года.