Лондон, , 09:04 — REGNUM Возможность пройти вакцинацию от COVID-19 получили все жители Великобритании в возрасте старше 50 лет. Об этом 13 апреля сообщается в опубликованном 12 апреля вечером заявлении канцелярии премьер-министра Бориса Джонсона.

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«Всем людям старше 50 лет, сотрудникам сферы здравоохранения и домов престарелых, а также лицам из особо уязвимых групп населения было предложено вакцинироваться от коронавируса», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в настоящее время британское правительство намерено перейти к следующей фазе программы вакцинации.

«Цель была достигнута с опережением графика, поскольку кабинет планировал предложить привиться всем людям из приоритетного списка к 15 апреля», — также подчёркивается в заявлении.

При этом ожидается, что теперь Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, являющийся консультативным органом при минздраве страны, в скором времени обнародует порядок вакцинации населения моложе 50 лет.

Также предполагается, что в первую очередь возможность пройти вакцинацию получат жители страны в возрасте старше 40 лет, затем люди от 30 лет, а к концу июля укол сможет сделать любой совершеннолетний житель Британии.

Отметим, на сегодняшний день на территории Великобритании выявлено в общей сложности свыше 4,3 млн носителей коронавируса за весь период пандемии.