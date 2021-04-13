Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM В Екатеринбурге провели семинар по самообороне для работников СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Журналистов обучили простейшим приёмам, которые позволят впоследствии спасти свою жизнь. Обучение проводилось в рамках всероссийской программы «Сила слова».

Екатеринбург неспроста стал первой площадкой для проведения семинара: в городе за последнее время произошло несколько громких случаев нападения на журналистов. В мероприятии приняли участие как действующие работники СМИ, уже попадавшие в подобные ситуации, так и студенты.

«Риск в журналистике был всегда. Он часть профессии. Это понимают и те, кто уже побывал в агрессивной среде, подвергся нападению, — заявили в Свердловском творческом союзе журналистов, — так и неофиты ремесла»

В марте 2021 года неизвестные пытались похитить корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова. Следственный комитет до сих пор продолжает проверочные мероприятия по факту инцидента. А в начале апреля злоумышленники избили журналиста Александра Агафонова металлическими трубами.

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