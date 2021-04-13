Москва, , 09:01 — REGNUM На сайте Госдумы можно принять участие в виртуальной экскурсии по нижней палате парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля.

У посетителей виртуальной экскурсии будут эксклюзивные возможности, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ТГ-канале.

«Во время обычной экскурсии зал пленарных заседаний можно посмотреть только с балкона, а некоторые места в Госдуме недоступны вовсе. Виртуально же вы сможете оказаться за трибуной в зале пленарных заседаний, посетить зал Совета, посмотреть книги на полках в кабинетах лидеров фракций, а также узнать много нового об истории Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», — отметил Володин.

На фоне пандемии коронавируса временно приостановлены экскурсии в здания Госдумы. До пандемии свыше 10 тыс. экскурсантов посещали Госдуму ежегодно.

«Если говорить о перспективах, скорее всего, ограничения на экскурсии будут отменяться в последнюю очередь», — отметил Володин.

Вместе с тем Госдума понемножку начинает «приоткрываться», так, 1 марта заработали буфеты и столовая.

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