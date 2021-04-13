13 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

США представили отчет о ежегодной гибели детей от огнестрельного оружия. Китайские пользователи сети с изумлением, раздражением и негодованием высказались по этому поводу.

Цинь Шихуан, , 09:28 — REGNUM В США с начала 2021 года от огнестрельных ранений погибли 28 детей в возрасте до 11 лет и 104 ребенка от 12 до 17 лет. В одном из недавних случаев трехлетний мальчик в Техасе случайно выстрелил в своего 8-месячного брата. Китайские пользователи сети поделились своими соображениями насчет этой ситуации под соответствующей новостной публикацией телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Живи свободным, получи смерть в комплекте», — саркастично отметил один из пользователей. Его поддержал другой пользователь комментарием: «Свободная Америка — счастье каждый день». «Ах, этот сладкий воздух свободы!» — откликнулся третий. Такие комментарии стали фоном общего обсуждения проблемы.

«Это не новость! Это происходит каждый день и слишком часто. Когда США запретят огнестрельное оружие на самом деле, вот тогда это будет новость», — считает пользователь «Плач китёнка».

Оружейный магазин в США Brian Ambrozy

Многие пользователи поддержали идею, что США должны заниматься своими внутренними проблемами, а не лезть в дела других стран.

«Как можно говорить о правах и свободах человека в стране, где свирепствует беспредел с оружием и ни во что не ставятся человеческие жизни. Но они еще имеют наглость вмешиваться во внутренние дела других стран, стремясь навредить другим!» — заметила «Толстая тетушка в погоне за здоровьем».

При этом многие заметили, что дело не только в том, что власти США допускают у себя в стране подобное, но и в том, что сами американцы очень безответственные люди, если позволяют своим детям получать доступ к огнестрельному оружию.

«В Китае детям не дают играть с ножницами и кухонными ножами, а в «красивой стране» (на китайском «красивая страна» и США звучат одинаково) дети с оружием играют небрежно», — заметил Сяо На Сяо Лэ.

Еще один комментатор рассказал, что его родственник живет в США и неоднократно был в гостях у простых американцев, и ему доводилось видеть оружие, лежащее на тумбочках, столах и диванах без присмотра.

«Надо, чтобы оружейная корпорация какой-нибудь страны открыла в США большой оружейный магазин и бесплатно раздала по две ручные гранаты всем американским семьям», — злобно заявил пользователь «Маленькое сострадающее сердце».

Торговля оружием

Часть пользователей заметили, что они устали читать каждый день новости из США, потому что их уже слишком много, и складывается впечатление, что в мире больше ничего не происходит.

«Прочитав недавний отчет о ситуации с правами человека в США, который был выпущен Китаем, я понял, что свобода в Соединенных Штатах Америки — это действительно стрельба каждый день без преувеличения. Они действительно каждый день друг в друга стреляют», — заметил Toto_RAmen.

«В страну свободы — ни ногой», — подытожила Paddy6688, выразив общий настрой всех комменаторов.