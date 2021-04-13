Цинь Шихуан, 13 апреля 2021, 09:28 — REGNUM В США с начала 2021 года от огнестрельных ранений погибли 28 детей в возрасте до 11 лет и 104 ребенка от 12 до 17 лет. В одном из недавних случаев трехлетний мальчик в Техасе случайно выстрелил в своего 8-месячного брата. Китайские пользователи сети поделились своими соображениями насчет этой ситуации под соответствующей новостной публикацией телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo.
«Живи свободным, получи смерть в комплекте», — саркастично отметил один из пользователей. Его поддержал другой пользователь комментарием: «Свободная Америка — счастье каждый день». «Ах, этот сладкий воздух свободы!» — откликнулся третий. Такие комментарии стали фоном общего обсуждения проблемы.
Многие пользователи поддержали идею, что США должны заниматься своими внутренними проблемами, а не лезть в дела других стран.
При этом многие заметили, что дело не только в том, что власти США допускают у себя в стране подобное, но и в том, что сами американцы очень безответственные люди, если позволяют своим детям получать доступ к огнестрельному оружию.
Еще один комментатор рассказал, что его родственник живет в США и неоднократно был в гостях у простых американцев, и ему доводилось видеть оружие, лежащее на тумбочках, столах и диванах без присмотра.
Часть пользователей заметили, что они устали читать каждый день новости из США, потому что их уже слишком много, и складывается впечатление, что в мире больше ничего не происходит.
«В страну свободы — ни ногой», — подытожила Paddy6688, выразив общий настрой всех комменаторов.