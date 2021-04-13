Джакарта, , 08:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал на выставке промышленных технологий Hannover Messe 2021 онлайн, сообщает Antara.

«Для Индонезии большая честь быть страной-партнером на выставке Hannover Messe 2021», — заявил глава государства.

Hannover Messe — одна из крупнейших в мире выставок промышленных технологий, которая работает уже более 72 лет.

Открытие мероприятия знаменует собой начало выставки, посвященной последним вопросам, касающимся технологий и обрабатывающей промышленности. Сама выставка пройдет с 12 по 16 апреля 2021 года в Ганновере (Германия).

Индонезия представит около 156 стендов на одной из крупнейших мировых выставок промышленных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипригласил Германию стать партнером в реализации цифровой трансформации в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия приглашает Германию сотрудничать в сфере цифровой трансформации