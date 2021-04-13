Москва, 13 апреля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Москве в День космонавтики состоялось торжественное открытие мемориальной доски космонавту Алексею Леонову — первому человеку, вышедшему в открытый космос, сообщается на портале мэра столицы.

Mos.ru В Москве установили мемориальную доску космонавту Алексею Леонову

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Стела из бронзы установлена на доме №11 на улице Маши Порываевой, где Алексей Леонов работал около 30 лет.

Мемориальная доска изготовлена из бронзы. Авторы проекта — скульптор Ярослав Бородин и архитектор Юлия Ефремова.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Леонов известен тем, что в 1965 году впервые в истории человечества вышел в открытый космос. 18 и 19 марта он был вторым пилотом на корабле «Восход-2».

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